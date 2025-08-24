The Swiss voice in the world since 1935
Explosion in Kinderkaufhaus in Moskau – Ein Toter

Keystone-SDA

Bei der Verpuffung von Gas in Russlands grösstem Kinderkaufhaus "Djetski Mir" in Moskau ist ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Nach ersten Ermittlungen sei in der dritten Etage des mehrstöckigen Kaufhauses im Zentrum der Stadt Gas aus einer Gasflasche entwichen und anschliessend explodiert, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz. Das Gebäude sei unmittelbar nach dem Zwischenfall evakuiert worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Behörden leiteten unterdessen ein Strafverfahren ein, ohne zu sagen, gegen wen es sich richtet. Bürgermeister Sergej Sobjanin vermutete einen technischen Defekt als Ursache. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stand vorerst nicht zur Debatte.

