Explosion verursacht in einer Werkstatt in Baar ZG Sachschaden

Keystone-SDA

Eine Staubexplosion hat am Donnerstagnachmittag in einer Werkstatt in Baar ZG einen Sachschaden von 100'000 Franken verursacht. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden vom Freitag beschädigte die Wucht der Explosion nicht nur die Werkstadt, sondern auch die Wände des Gebäudes. Fensterscheiben zerbarsten, zwei im Freien stehende Autos wurden durch Trümmerteile beschädigt.

Zur Explosion kam es bei einer automatisierten Schleifmaschine. Ein Funke, der beim Schleifen entstanden sei, dürfte ein Magnesium-Staub-Gemisch entzündet und zur Explosion gebracht haben, teilten die Strafuntersuchungsbehörden mit.

Drei Männer, die sich in der Nähe befanden, wurden vom Rettungsdienst untersucht. Sie seien aber unverletzt geblieben, hiess es in der Mitteilung.

