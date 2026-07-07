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Explosionen in Damaskus während Macron-Besuch

Keystone-SDA

Während des Syrien-Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat es in der Hauptstadt Damaskus Berichten zufolge zwei Explosionen gegeben. Offizielle Angaben zur Ursache der Explosionen sowie zu möglichen Schäden oder Opfern lagen zunächst nicht vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ungeachtet der Berichte über die Explosionen meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA, Macron treffe derzeit im Präsidentenpalast mit dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa zusammen. Der Pariser Élysée-Palast teilte mit, Präsident Macron gehe es gut. Er befindet sich im syrischen Präsidentenpalast, wo erweiterte Gespräche mit Delegationen beider Länder laufen.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, war zunächst eine Explosion zu hören. Wenige Sekunden später sei in der Nähe des Hotels, in dem Macron nach Angaben der Beobachtungsstelle untergebracht ist, eine zweite, stärkere Detonation zu hören gewesen. Die Explosionen hätten unter den Bewohnern der Stadt Besorgnis ausgelöst.

Rettungskräfte und Krankenwagen seien umgehend zum Ort des Geschehens gefahren. Zudem hätten Sicherheitskräfte das umliegende Gebiet abgesperrt. Macron war am späten Montagabend als erster Staatschef eines EU-Mitgliedslandes seit 2010 zu einem Besuch nach Syrien gereist.

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