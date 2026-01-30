Externe Untersuchung bemängelt Führung bei Bieler Feuerwehr

Keystone-SDA

Keine Rechtswidrigkeiten, aber Mängel bei der Führung und in der Kommunikation: Zu diesem Schluss kommt ein externes Gutachten, das die Stadtbehörden nach Kritik am Feuerwehrkommandanten im vergangenen Sommer in Auftrag gegeben hatten.

(Keystone-SDA) Im Sommer 2025 hatten Mitglieder der Berufsfeuerwehr Vorwürfe gegen den Kommandanten erhoben. Kritisiert wurde der Umgang mit den Mitarbeitenden. Die externe Administrativuntersuchung habe die wesentlichsten Vorwürfe nicht erhärtet, teilte die Stadt am Freitag mit.

Der Bericht stellt jedoch beim Kommandanten deutliche Führungs- und Kommunikationsschwächen fest. Er sieht aber auch Hinweise, dass einzelne Mitarbeitenden mit ihren Vorwürfen zu verhindern versuchten, dass der beurlaubte Kommandant seine Funktion wieder aufnehmen kann.

Der Kommandant wird von der Stadt ermahnt. Diese trifft auch Massnahmen im Hinblick auf die zu Unrecht erhobenen Beschuldigungen. Unter anderem ordnet sie Führungs- und Kommunikationscoachings an.