Färöer-Inseln lockern strikte Abtreibungs-Gesetze

Keystone-SDA

Das Parlament der Färöer-Inseln hat für eine Liberalisierung der Abtreibungs-Gesetze auf dem Atlantik-Archipel gestimmt, die zu den striktesten in Europa zählten. Zuvor war der Eingriff nur in Ausnahmen legal, etwa wenn das Leben der schwangeren Frau gefährdet war.

(Keystone-SDA) Durch die Reform, die am Donnerstag mit einer Mehrheit von 17 zu 16 Stimmen verabschiedet wurde, sind nun Abtreibungen über extreme Fälle hinaus erlaubt.

Die Gruppe Fritt Val (Freie Wahl), die sich für eine Lockerung der Gesetzeslage eingesetzt hatte, begrüsste die Entscheidung des Parlaments. Sie habe den Färöer Frauen das Recht gegeben, «über ihre eigenen Körper zu entscheiden», erklärte die Gruppe im Onlinedienst Instagram.

Zuvor waren schwangere Frauen auf der autonomen, zu Dänemark gehörenden Inselgruppe mit rund 56’000 Einwohnerinnen und Einwohnern gezwungen gewesen, Abtreibungsmöglichkeiten in Dänemark in Anspruch zu nehmen. Dort wurde in diesem Jahr die gesetzliche Frist für Schwangerschaftsabbrüche von 12 auf 18 Wochen verlängert.

Vor der Lockerung verfügten die Färöer-Inseln über eine der striktesten Abtreibungs-Regelungen in Europa. Nur Andorra und der Vatikan verbieten dort Abtreibungen in allen Fällen. In Malta sind sie nur dann erlaubt, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist oder das ungeborene Kind eine geringe Chance hat, zu überleben.