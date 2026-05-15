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Führerloses Postauto prallt in Nunningen SO in Bankfiliale

Es wird
Keystone-SDA

Ein führerloses Postauto ist am Donnerstagabend in Nunningen SO in die Hausfassade einer Bankfiliale gerollt. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Gelenkbus sei gegen 20.35 Uhr bei der Haltestelle Post auf der Zullwilerstrasse aus noch ungeklärten Gründen ins Rollen geraten. Anschliessend habe das Postauto eine Verkehrsinsel überrollt und sei in die Fassade einer Bankfiliale geprallt, hiess es weiter.

Am Gebäude und am Bus entstand gemäss Mitteilung erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

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