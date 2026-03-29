Fünf Bürgerliche nach ersten zwei Wahlkreisen an der Spitze
Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Bern sind die ersten Wahlkreise ausgezählt. Am meisten Stimmen in den Kreisen Frutigen Niedersimmental und Interlaken Oberhasli machte Raphael Lanz (neu/ SVP) mit 14'435 Stimmen.
(Keystone-SDA) Auf den weiteren Plätzen folgten die übrigen vier bürgerlichen RegierungsratskandidierendenAstrid Bärtschi (bisher/Mitte), Philippe Müller (bisher /FDP) sowie Pierre Alain Schnegg (bisher/SVP) sowie Daniel Bichsel (neu/SVP).
Auf den weiteren Plätzen folgen Evi Allemann (bisher/SP) und Aline Trede (neu/Grüne). Die Resultate sind noch wenig aussagekräftig. Es erstaunt nicht, dass der Thuner Lanz in den beiden Oberländer Kreisen gut abschnitt.