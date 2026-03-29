Fünf Bürgerliche nach ersten zwei Wahlkreisen an der Spitze

Keystone-SDA

Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Bern sind die ersten Wahlkreise ausgezählt. Am meisten Stimmen in den Kreisen Frutigen Niedersimmental und Interlaken Oberhasli machte Raphael Lanz (neu/ SVP) mit 14'435 Stimmen.

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(Keystone-SDA) Auf den weiteren Plätzen folgten die übrigen vier bürgerlichen RegierungsratskandidierendenAstrid Bärtschi (bisher/Mitte), Philippe Müller (bisher /FDP) sowie Pierre Alain Schnegg (bisher/SVP) sowie Daniel Bichsel (neu/SVP).

Auf den weiteren Plätzen folgen Evi Allemann (bisher/SP) und Aline Trede (neu/Grüne). Die Resultate sind noch wenig aussagekräftig. Es erstaunt nicht, dass der Thuner Lanz in den beiden Oberländer Kreisen gut abschnitt.