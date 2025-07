Fünf Jugendliche in Oberriet SG durch Stichflamme verletzt

Keystone-SDA

Fünf Jugendliche sind am Donnerstagabend in Oberriet SG bei einer Feuerstelle durch eine Stichflamme verletzt worden. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren erlitten gemäss der Polizei Brandverletzungen an den Beinen. Vom Rettungsdienst wurden sie in verschiedene Spitäler gebracht.

(Keystone-SDA) Am Donnerstagabend hielten sich mehrere Jugendliche an einer Feuerstelle im Kobelwies auf und entzündeten ein Feuer, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Aus noch ungeklärten Gründen habe es eine Stichflamme gegeben.

Zwei Jugendliche zogen sich gemäss der Polizei unbestimmte Verletzungen zu. Drei seien eher leicht verletzt worden.