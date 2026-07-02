Fünf Kühe und mehrere Schweine sterben bei Brand in Ruppoldsried

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Grossbrand in Ruppoldsried BE sind am Mittwochabend fünf Kühe sowie mehrere Schweine in den Flammen umgekommen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, während das betroffene Bauernhaus und ein Schopf vollständig niederbrannten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilten die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Der Alarm war um 16.35 Uhr eingegangen. Als die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie der Berufsfeuerwehr Bern eintrafen, standen die Gebäude bereits in Vollbrand.

Die Rettungskräfte brachten den Brand unter Kontrolle, das Gebäude wurde jedoch komplett zerstört. Für die Bewohnenden organisierten die Behörden eine alternative Unterkunft.

Neben einem Ambulanzteam stand auch das Care-Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. Ruppoldsried gehört zur Gemeinde Rapperswil.