Fünf neue Grossratsmitglieder im Berner Rathaus vereidigt

Fünf neue Gesichter im Berner Kantonsparlament: Zu Beginn der Wintersession sind am Montag zwei Grossrätinnen und drei Grossräte vereidigt worden.

(Keystone-SDA) Gleich drei Wechsel gibt es bei der SVP. Stephanie-Marion Gartenmann (Lauterbrunnen) folgt auf Peter Zumbrunn (Brienz) , Markus Gerber (Bellelay) tritt die Nachfolge von Marc Tobler (Moutier) an und Fabian Zulliger ersetzt Ueli Augstburger. Beide wohnen in Gerzensee.

Bei der SP gibt Peter Gasser (Bévilard) sein Comeback. Er sass bereits zwischen 2014 und 2022 mit einem kurzen Unterbruch im Rat. Nun ersetzt er Marina Zuber (Moutier). Bei der FDP folgt Madeleine Deckert (Evilard) auf Peter Bohnenblust (Biel).

