Fünf Personen bei Frontalkollision in Mumpf AG verletzt

Keystone-SDA

Fünf Personen sind am Samstag bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos in Mumpf AG leicht verletzt worden. Sie wurden von der Sanität in Spitäler gebracht, wie die Aargauer Polizei am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr, als sich die beiden Autos auf der Baslerstrasse zwischen Mumpf und Stein AG entgegenkamen, wie es heisst. Durch den Aufprall habe sich eines der Autos überschlagen und sei auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Polizei abgeklärt, wie diese schrieb. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden und die Baslerstrasse sei während der Unfallaufnahme und der Bergung nur eingeschränkt befahrbar gewesen.

