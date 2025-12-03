The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Fünf Personen im Tessin wegen Brand in Lagerraum evakuiert

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in einem angrenzenden Lagerraum sind am Mittwochmorgen in Melano im Tessiner Val Mara fünf Personen aus einem Wohnhaus evakuiert worden. Verletzt worden ist beim Brand niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ausgebrochen war der Brand kurz vor 11 Uhr, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. In kürzester Zeit sei der ganze Lagerraum in Flammen gestanden. Als Vorsichtsmassnahme wurden deshalb die fünf Bewohner des angrenzenden Wohnhauses vorübergehend evakuiert.

Der Brand konnte inzwischen gelöscht werden, wie die Polizei abschliessend schreibt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft