Fünf Personen im Tessin wegen Brand in Lagerraum evakuiert

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in einem angrenzenden Lagerraum sind am Mittwochmorgen in Melano im Tessiner Val Mara fünf Personen aus einem Wohnhaus evakuiert worden. Verletzt worden ist beim Brand niemand.

(Keystone-SDA) Ausgebrochen war der Brand kurz vor 11 Uhr, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. In kürzester Zeit sei der ganze Lagerraum in Flammen gestanden. Als Vorsichtsmassnahme wurden deshalb die fünf Bewohner des angrenzenden Wohnhauses vorübergehend evakuiert.

Der Brand konnte inzwischen gelöscht werden, wie die Polizei abschliessend schreibt.