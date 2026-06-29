Fünf Tote bei Schüssen in deutscher Stadt Stade

Keystone-SDA

Teilen

In der norddeutschen Stadt Stade westlich von Hamburg sind fünf erwachsene Menschen durch Schüsse gestorben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Weitere Menschen erlitten Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. «Es gibt mehrere Menschen, die zum Teil schwer verletzt wurden», sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Details zu den Opfern, auch den Verletzten, lagen zunächst nicht vor. Zwei Tatverdächtige, darunter der mutmassliche Schütze, wurden festgenommen.

Zu dem Tötungsdelikt kam es nach Polizeiangaben in einer Jugendhilfeeinrichtung. Dort sind Mutter-Kind-Wohngruppen untergebracht. Die Hintergründe des Gewaltverbrechens waren zunächst völlig unklar, ebenso der Tatablauf. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet.

«Meidet den Bereich weiträumig!», postete die örtliche Polizeidirektion bei X. Auf Bildern waren zahlreiche Einsatzkräfte, Rettungswagen und Polizeiautos zu sehen. Am Strassenrand standen auch Frauen mit Babys in Tragen. Gefahr für die Bevölkerung nach den Schüssen bestand nach Polizeiangaben nicht.

Stade gehört zur Metropolregion der Hafenmetropole Hamburg und ist auch als westliches Tor zum Alten Land bekannt, dem grössten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Deutschlands. Die Stadt mit rund 50.000 Einwohnern liegt rund 40 Kilometer von Hamburg entfernt.