Fünf Verletzte: Auto kracht bei San Carlo GR in eine Stützmauer

Keystone-SDA

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Ein Auto ist am Sonntagnachmittag auf der Berninastrasse bei San Carlo GR in eine Stützmauer gekracht. Alle fünf Fahrzeuginsassen verletzten sich und mussten in verschiedene Spitäler gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Das Fahrzeug des 62-jährigen Lenkers sei auf dem Weg talwärts in Richtung Italien auf die linke Fahrbahnseite geraten und heftig in die Stützmauer geprallt. Das teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit.

Im Einsatz standen zwei Teams des Rettungsdienstes Poschiavo und ein Team des Rettungsdienstes Oberengadin. Sie brachten drei Verletzte ins Spital nach Poschiavo und zwei ins Spital nach Samedan. Die Rega flog anschliessend eine Frau vom Spital Poschiavo ins Kantonsspital nach Chur.