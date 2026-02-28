Fünf Verletzte bei Selbstunfall in St. Gallen

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall einer jungen Autofahrerin am Freitagabend in St. Gallen ist eine Beifahrerin schwer verletzt worden. Die Unfallverursacherin und drei weitere Mitfahrende zogen sich leichte Verletzungen zu.

(Keystone-SDA) Die Verletzten sind alle 19 Jahre alt und wurden von drei Rettungswagen in Spitäler eingeliefert, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Bei der Kollision entstand erheblicher Sachschaden. Die Kollision führt den ganzen Samstag hindurch bis am Sonntag um 02.00 Uhr zu einem Unterbruch der Bahnstrecke St. Gallen Notkersegg-Trogen. Betroffen ist die S21. Grund sind Reparaturarbeiten. Es verkehren Ersatzbusse.

Der Unfall am Freitag ereignete sich kurz vor 22.45 Uhr auf der Speicherstrasse. Die Fahrerin habe nach einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, heisst es weiter. Das Auto überschlug sich und landete im Gleisbett der Appenzeller Bahnen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 19-jährige Lenkerin zu schnell unterwegs. Die Polizei nahm ihr den Führerschein ab und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.