Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Zürich

Keystone-SDA

In Zürich sind fünf Personen bei einem Verkehrsunfall teils schwer verletzt worden. Im Vordergrund steht ein mögliches Raserdelikt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 17 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung über einen Verkehrsunfall am Mythenquai im Kreis 2 ein, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntagabend mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 52-jähriger Schweizer mit seinem schwarzen Audi auf dem Mythenquai stadteinwärts.

Kurz nach der Tankstelle bei der Landiwiese verlor er laut Mitteilung aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug, schleuderte auf der rechten Fahrbahnseite in einen Kandelaber, danach über eine Grünfläche in einen Baum, auf die Gegenfahrbahn und dann in ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug. Unter den Verletzten befinden sich der Audi-Fahrer und die drei Personen des anderen Autos, wie es bei der Stadtpolizei auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

Eine Velofahrerin wurde nicht vom Fahrzeug getroffen, stürzte jedoch in diesem Zusammenhang und musste ebenfalls in ein Spital gebracht werden. Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Stadtpolizei Zürich sowie die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht. Im Vordergrund stehe ein mögliches Raserdelikt.