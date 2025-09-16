Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Zollikofen
Bei einem Verkehrsunfall in Zollikofen BE sind am Montag fünf Personen verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Eine Autofahrerin war auf der Bernstrasse unterwegs in Richtung Zollikofen, als sie mit einem Velofahrer kollidierte. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin fuhr kurz darauf in ein vorausfahrendes Auto mit drei Insassen. Alle vier Personen erlitten Verletzungen.
Die Strasse wurde für rund drei Stunden gesperrt. Weitere Ermittlungen zum Unfall seien im Gang, teilte die Polizei mit.