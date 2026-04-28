Fünf Verletzte nach Schüssen in öffentlichen Gebäuden in Athen

Keystone-SDA

In Athen hat ein bewaffneter Mann mit einem Jagdgewehr in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung das Feuer eröffnet und dabei einen Mitarbeiter am Bein verletzt.

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(Keystone-SDA) Kurz darauf soll derselbe mutmassliche Täter im Gebäude eines Gerichts erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben. Die genauen Abläufe der Tat sind derzeit noch unklar, berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews).

Der Täter flüchtete nach den Vorfällen. Die griechische Polizei hat eine grossangelegte Fahndung eingeleitet, um ihn zu identifizieren und festzunehmen. Zeugen beschreiben den Mann als sehr alt, gross und schlank. Ein Sprecher der Gewerkschaft der Sozialversicherungen sagte im griechischen Rundfunk: «Er war ausser sich und schoss mit einer Flinte zweimal.»

Nach ersten Informationen des griechischen Rundfunks könnte es sich bei dem mutmasslichen Täter um eine Person in schwierigen sozialen Verhältnissen handeln. Die Ermittlungen zu Motiv, Hintergrund und genauer Tatabfolge dauern an.