Fünfjähriger Bub in Kreuzlingen TG von Auto angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Ein fünfjähriger Bub ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen leicht verletzt worden. Es kam zu einem Zusammenstoss mit einem Auto, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 19-jährige Autofahrer fuhr kurz nach 14.00 Uhr auf der Konstanzerstrasse in Richtung Stadtbahnhof. Zwischen der Tägermoosstrasse und der Freihofstrasse kam es zum Zusammenstoss mit dem kleinen Fussgänger. Der Rettungsdienst brachte den Jungen ins Spital. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die Umstände ab, die zu diesem Unfall geführt haben, wie es weiter im Communiqué heisst.

