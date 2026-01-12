Für 12’704 junge Menschen hat die Rekrutenschule begonnen

Für 12'704 junge Menschen hat am Montag die Rekrutenschule oder kurz RS begonnen. Unter ihnen sind 220 Frauen sowie 45 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer.

(Keystone-SDA) Die Grundausbildung in der RS dauert 18 Wochen. Für die Ausbildung der künftigen Armeeangehörigen sind 2728 Kaderleute zuständig, davon 157 Frauen. Der Frauenanteil in den ersten Rekrutenschulen des Jahres 2026 liegt damit bei insgesamt 2,4 Prozent, wie die Gruppe Verteidigung mitteilte.

1534 neue Armeeangehörige leisten ihren Dienst gemäss dem Durchdienermodell. Die Ausbildung sei vom Beginn der RS auf das Abwehren von militärischen Angriffen ausgerichtet, hiess es. Fachliche Kompetenzen wie die Ausbildung als Fahrerin oder Fahrer oder in der Sanität können auch im zivilen Leben gebraucht werden.

Auch an Ausbildungen anrechenbare ECTS-Punkte können erworben werden. Das gilt namentlich für Unteroffizierinnen, Unteroffiziere, höhere Unteroffizierinnen und Unteroffiziere sowie Offizierinnen und Offiziere. Sie können zusätzlich von Ausbildungsgutschriften profitieren.