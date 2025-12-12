Für das Spital Nidwalden soll ein neues Gebäude erstellt werden

Keystone-SDA

Das Gebäude des Spital Nidwalden wird nicht erweitert, sondern komplett neu gebaut. Die Spital Nidwalden Immobilien-Gesellschaft hat sich nach einer vertieften Analyse gegen das geplante Ergänzungsprojekt ausgesprochen.

(Keystone-SDA) Eine Sanierung des bestehenden, 60 Jahre alten Spitalgebäudes sei zu teuer, teilte die Immobiliengesellschaft am Freitag mit. Zudem genüge der geplante Anbau mit zusätzlichen Ambulatorien nicht mehr den künftigen Anforderungen.

Die Immobiliengesellschaft hatte im September bekannt gegeben, dass sie das Anbauprojekt nochmals überprüfen lasse. Das Ergebnis sei klar gewesen, hiess es in der Mitteilung. Mit einem Neubau könne eine zeitgemässe, finanzierbare und zukunftsfähige Spitalinfrastruktur im Kanton Nidwalden geschaffen werden.

Das Spital Nidwalden ist betrieblich Teil des Luzerner Kantonsspitals. Das Spitalgebäude gehört einer Immobiliengesellschaft, die zu 100 Prozent im Besitz des Kantons Nidwalden ist.