Für Zürcher Stadtrat ist Erhalt beliebter Badmintonhalle unmöglich

Keystone-SDA

Der Zürcher Stadtrat sieht keine Möglichkeit für den Erhalt einer beliebten Badmintonhalle im Kreis 5. Diese soll einer Brücke für Velofahrerinnen und Fussgänger weichen.

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(Keystone-SDA) Diverse Varianten seien noch einmal geprüft worden, teilte die Stadt Zürich am Mittwoch mit. Doch es gebe keine Variante, die mit der Halle vereinbar wäre. «Ich bedaure, dass es nicht möglich ist, alle Interessen unter einen Hut zu bringen», lässt sich Stadträtin Simone Brander (SP) zitieren.

Die Franca-Magnani-Brücke wird in der Mitteilung als «Generationenbauwerk» bezeichnet. Abstriche bei Sicherheit und Nutzbarkeit könne die Stadt da nicht machen. Als Leuchtturmprojekt für eine sichere und umweltfreundliche Mobilität wird die Brücke auch bezeichnet.

Im Sommer startet die erste Planauflage für die Brücke zwischen den Kreisen 4 und 5. Voraussichtlich 2029 soll die Volksabstimmung durchgeführt werden. Bis 2034 soll die neue Brücke stehen.

Zu steil und schlechte Sicht

Ursprünglich hätte die Brücke zwischen Viadukt und Halle durchgeführt werden sollen. Doch die Rampen des ursprünglichen Projekts seien zu steil gewesen, heisst es in der Mitteilung. Zudem seien die Sichtweiten und Kurvenradien ungenügend gewesen, was bei einer Umsetzung zu einem hohen Unfallrisiko geführt hätte.

Aus dem Gemeinderat wurde dann eine Verbreiterung der gesamten Brücke angeregt. Mit den verschiedenen sicherheitsrelevanten Anpassungen sei der ursprünglich geplante Einbau der Brücke zwischen dem Viadukt und der Badmintonhalle nicht möglich, heisst es weiter.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es noch für die Badminton-Fans. Der Stadtrat muss ein Postulat beantworten, das einen Alternativstandort für die Halle fordert. Noch fehlt die Antwort. Ursprünglich forderte der Vorstoss den Erhalt der Halle ohne Alternative. Eine Mehrheit fand sich damit im Parlament aber nicht.