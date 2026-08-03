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Fabbri und Kreis duellieren sich um Basler Gerichtspräsidium

Keystone-SDA

Bei der Ersatzwahl für das Präsidium des Appellationsgerichts kommt definitiv zu einem Duell zwischen Alberto Fabbri und Manuel Kreis. Für die Wahl vom 27. September ist nach Ablauf der Eingabefrist am Montag keine weitere Kandidatur eingegangen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Somit entscheidet sich, ob die SP ihre derzeit fünf von neun Präsidien am höchsten kantonalen Gericht verteidigen kann oder ob die Bürgerlichen das Rennen machen. Aufgrund des Rücktritts von Gerichtspräsident Christian Hoenen (SP) per Ende 2026 kommt es zur Ersatzwahl.

Alberto Fabbri (Mitte) ist der gemeinsame Kandidat der Mitte, EVP, FDP, GLP, LDP, FDP, SVP und Aktives Bettingen. Er amtete zwischen 2011 und 2020 als Erster Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt. Zuvor war er Staatsanwalt des Bundes, zeitweise auch Leitender Staatsanwalt.

Für SP, Grüne, und Basta geht Manuel Kreis ins Rennen. Er ist Richter am Appellationsgericht und war zuvor Erster Gerichtsschreiber am Sozialversicherungsgericht.

Auch beim Zivilgericht kommt es zu einer Ersatzwahl für eine 100-Prozent-Präsidiumsstelle: Die bisherige Gerichtspräsidentin Anita Heer kandidiert für die SP, Grüne und Basta für das Amt mit dem höheren Pensum. Vor ihrer Stelle als Zivilgerichtspräsidentin politisierte Heer für die SP im Grossen Rat.

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