Fachhochschule übernimmt Räume im Alten Schloss Bümpliz

Teilen

Die leerstehenden Restaurantflächen im Alten Schloss Bümpliz werden künftig als Schulungsräume genutzt. Der Kanton hat die Räumlichkeiten per sofort gemietet, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Grund für die Umnutzung ist die mangelnde Nachfrage im Gastronomiebereich. Laut der städtischen Direktion für Finanzen, Personal und Informatik blieb die Suche nach einer neuen Pächterschaft trotz intensiver Bemühungen erfolglos.

Zudem sei die bestehende Gastro-Infrastruktur veraltet. Der Kanton wird die Flächen nun für die Berner Fachhochschule anpassen.

Die Gastronomie im Schlosspark bleibt derweil in reduzierter Form erhalten: Die als Pop-Up lancierte Cafébar «Pinprinza» wird den Betrieb im ehemaligen Waschhaus weiterführen, um die Belebung des Parks zu sichern.