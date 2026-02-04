Fachperson soll in Uri bei schulärztlichen Untersuchungen mithelfen

Keystone-SDA

Eine neue Fachperson Schulgesundheit soll die Urner Arztpraxen und Schulsekretariate entlasten. Unter anderem dafür hat der Urner Erziehungsrat die Vernehmlassung zur Revision des Reglements über den Schulmedizinischen Dienst gestartet.

(Keystone-SDA) Die Fachperson Schulgesundheit soll laut Mitteilung der Bildungs- und Kulturdirektion künftig einen Teil der schulärztlichen Untersuchungen und administrative Aufgaben übernehmen. Damit sollen etwa die «Abläufe vereinfacht» und die «Datenerfassung vereinheitlicht» werden.

Weiter werde gemäss Communiqué vom Mittwoch die Digitalisierung der schulmedizinischen Untersuchungen ausgebaut, um den «Datenschutz, die Effizienz und die Nachvollziehbarkeit zu verbessern».

Zudem ist bei den schulzahnärztlichen Untersuchungen neu nur noch die Einzeluntersuchung vorgesehen, wie es weiter hiess. Das entspreche der heutigen, gängigen Praxis, so die Direktion.

Die Entschädigungen für die involvierten Gesundheitsfachpersonen werden künftig «flexibler» geregelt und laut Mitteilung vom Erziehungsrat auf Antrag der Schulmedizinischen Kommission festgelegt.

Die Vernehmlassung läuft bis am 30. April. Das revidierte Reglement soll per 1. August in Kraft treten.