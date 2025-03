Fahnder stoppen massenhafte Schleusungen nach Deutschland

Keystone-SDA

Französische Fahnder haben ein Schleusernetz zerschlagen, das rund 1700 Migranten aus Afrika nach Frankreich, Deutschland und Nordeuropa gebracht haben soll. In Frankreich und Spanien habe es 15 Festnahmen gegeben, sagte Staatsanwalt Nicolas Bessone in Marseille.

(Keystone-SDA) Von Spanien aus hätten die Schleuser die Migranten oft über kleine Bergstrassen über die Grenze gebracht und in südfranzösischen Städten, Paris und insbesondere auch Deutschland abgesetzt. Pro Person sollen sie für den Transfer per Auto zwischen 150 und 300 Euro kassiert haben. Auch ein Hotelier im südfranzösischen Perpignan soll in das Geschäft mit den Migranten verwickelt gewesen sein.

Der Ausgangspunkt der Ermittlungen lag nach Angaben des Staatsanwalts in Deutschland, wo im Juli 2022 zwei Franzosen festgenommen wurden, die mit dem Auto Migranten aus Syrien eingeschleust hatten. Später konnten die Fahnder das von dem Netzwerk vorbereitete Einschleusen von Migranten per Schnellboot von Algerien nach Spanien stoppen. 9000 Euro hätte der Preis für die Überfahrt pro Person kosten sollen.