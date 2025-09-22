The Swiss voice in the world since 1935
Fahrer lässt sein Auto nach Chaosfahrt in Mezzaselva GR stehen

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Mezzaselva GR zuerst in einen Kandelaber geprallt und danach in einem Wiesenbord gelandet. Sein Auto liess er stehen. Die Polizei fand ihn schliesslich leicht verletzt und ermittelt nun die Umstände dieser Chaosfahrt.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zunächst sei das Auto gegen 18.30 Uhr auf der Serneuserstrasse mit einem Kandelaber kollidiert, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung. Der Fahrzeughalter setzte danach die Fahrt fort, teilweise in unübersichtlichen Kurven auch auf der Gegenfahrbahn. Schliesslich kam er auf einer Nebenstrasse von der Fahrbahn ab und landete in einem Wiesenbord.

Dort liess er sein vorne links komplett beschädigtes Auto stehen. Dank Hinweisen von Drittpersonen hätten die Beamten den leicht verletzten Autofahrer finden können, hiess es weiter. Er wurde vom aufgebotenen Rettungsdienst nach Schiers ins Spital transportiert. Die Behörden wollen nun den genauen Unfallhergang ermitteln.

