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Fahrplanänderungen wegen Tessiner Sommer-Bahnbaustellen

Keystone-SDA

Aufgrund von Baustellen im Tessin halten die Intercity-Züge auf der Nord-Süd-Achse zwischen dem 27. Juli und dem 30. August in Altdorf UR teilweise nicht. Im Tessin fällt der Treno Gottardo zwischen Bellinzona und Locarno in beiden Richtungen aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einzelne Intercity 2 und 21 würden dafür in Flüelen UR halten, teilten die SBB am Donnerstag mit. In derselben Zeit fällt auf der Alpensüdseite der Treno Gottardo der SOB zwischen Bellinzona und Locarno in beiden Richtungen aus. Reisende nutzen stattdessen die TILO-Linie S20 zwischen Bellinzona und Locarno. Zwischen Biasca und Bellinzona verkehrt der Treno Gottardo nach dem Fahrplan der TILO-Linie S10 mit veränderten Abfahrtszeiten.

Grund für den veränderten Sommerfahrplan sind Unterhaltsarbeiten am Bahnnetz und Grossprojekte wie das neue Werk in Arbedo-Castione TI, teilten die SBB mit.

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