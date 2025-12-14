Fahrplanwechsel stellt Zürcher Tramnetz auf den Kopf

Keystone-SDA

Am heutigen Sonntag setzen die Zürcher Verkehrsbetrieben (VBZ) den bislang grössten Fahrplanwechsel ihrer Geschichte um: Zahlreiche Tramlinien verkehren künftig auf anderen Strecken, am Bahnhofquai läuft ein Jahr gar nichts mehr.

(Keystone-SDA) Im Tramnetz wird sich mit dem Fahrplanwechsel von heute Sonntag fast alles ändern: Die VBZ erhöhen in den Stosszeiten die Kapazität ins Spitalgebiet Lengg/Balgrist. So sollen die rund 9000 Mitarbeitenden und 50’000 Patienten pünktlich in den Spitälern ankommen.

Dieser Ausbau wirkt sich auf sieben Tramlinien aus: Die bisherige Linie 2 fährt etwa nicht mehr zum Bahnhof Tiefenbrunnen, sondern zum Spitalcluster in die Lengg. Auch die Linie 4 verkehrt künftig nicht mehr bis Tiefenbrunnen, sondern nach Rehalp.

Dazu kommt neu eine «Superlinie 5», die das Spitalgebiet Lengg und den Uetlihof mit den Bahnhöfen am linken und rechten Seeufer verbindet. Für diesen Fahrplanwechsel mussten 80 Weichenanlagen umgestellt, 1800 neue Haltestellenschilder produziert und 7500 neue Fahrplanaushänge aufgehängt werden.

Kein Trambetrieb am Bahnhofquai

Die komplette Umsetzung aller neuer Linien ist allerdings erst im Dezember 2026 möglich. Denn vorher läuft am Bahnhofquai für ein ganzes Jahr überhaupt nichts. Die denkmalgeschützte Haltestelle beim HB muss behindertengerecht umgebaut werden.

Das Areal ist komplett unterhöhlt, die Strasse auf der Seite des Bahnhofs muss ausserdem verschoben werden. Während der Autoverkehr für die Zeit der Bauarbeiten nicht gestört wird, muss der Trambetrieb aber komplett eingestellt werden.

Fünf Tramlinien werden in dieser Zeit ihre Strecke ändern. Zudem gibt es mit den Tramlinien 50 und 51 zwei zusätzliche Verbindungen, die eigens wegen der Baustelle geschaffen werden.

Härtetest folgt am Montag

Der eigentliche Härtetest für das neue VBZ-Tramnetz folgt allerdings erst am Montag, wenn nicht nur die Fahrpläne dichter getaktet sind, sondern auch deutlich mehr Passagiere unterwegs sind als an einem Sonntag. Auf Kantonsgebiet dürfte der Fahrplanwechsel hingegen für keine grossen Probleme sorgen: Im Netz des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) kommt es nur bei einzelnen Buslinien zu Änderungen.

Fahrplanwechsel.vbz.ch