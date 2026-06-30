Fahrunfähige Lenkerin mit zahlreichen Drogen in Susch GR angehalten

Keystone-SDA

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Am Donnerstag hat die Kantonspolizei Graubünden bei einer Kontrolle in Susch GR eine fahrunfähige Lenkerin angehalten. Im Lieferwagen wurden diverse Betäubungsmittel gefunden.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Graubünden kontrollierte am vergangenen Donnerstag auf der Hauptstrasse in Susch einen Lieferwagen. Am Steuer sass eine 29-jährige deutsche Staatsangehörige, begleitet von einem 25-jährigen Schweizer Beifahrer. Im Verlauf der Kontrolle wurde die Lenkerin gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag als fahrunfähig eingestuft und ihr Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Sie wird verzeigt.

Die Durchsuchung des Fahrzeugs, unter Beizug einer Betäubungsmittelspürhündin, förderte eine beträchtliche Menge an illegalen Substanzen zutage. Dabei konnten unter anderem psilocybinhaltige Pilze, Marihuana, Kokain sowie weitere Betäubungsmittel in Pulver- und Tablettenform sichergestellt werden. Die genauen Mengen sind gemäss Mediensprecher der Kantonspolizei noch in Abklärung.