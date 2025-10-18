The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fahrzeugbrand stört Verkehr bei Egerkingen SO – niemand verletzt

Keystone-SDA

Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagabend auf der Autobahn A2 bei Egerkingen SO für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Denn für die Lösch- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrspuren in Richtung Basel gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte, steht ein technischer Defekt als Brandursache im Vordergrund. Das Auto geriet kurz nach 19 Uhr in Brand und wurde vollständig zerstört. Es stand auf dem Pannenstreifen. Der Verkehr wurde rund drei Stunden lang gestört.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft