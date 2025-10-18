Fahrzeugbrand stört Verkehr bei Egerkingen SO – niemand verletzt

Keystone-SDA

Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagabend auf der Autobahn A2 bei Egerkingen SO für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Denn für die Lösch- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrspuren in Richtung Basel gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte, steht ein technischer Defekt als Brandursache im Vordergrund. Das Auto geriet kurz nach 19 Uhr in Brand und wurde vollständig zerstört. Es stand auf dem Pannenstreifen. Der Verkehr wurde rund drei Stunden lang gestört.