Fall Bolsonaro: USA nehmen Strafzölle auf Waren aus Brasilien zurück

Keystone-SDA

Rolle rückwärts: Die USA nehmen die von Präsident Donald Trump gegen Brasilien wegen des strafrechtlichen Vorgehens gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro verhängten Strafzölle wieder zurück. Betroffen ist die zusätzliche Importgebühr von 40 Prozent des Warenwerts auf eine Vielzahl brasilianischer Lebensmittelprodukte. Dazu gehören Rindfleisch, Kaffee und verschiedene Früchte, wie das Weisse Haus mitteilte. Trump stand in den USA zuletzt zunehmend wegen steigender Lebensmittelpreise unter Druck.

(Keystone-SDA) Die USA hatten die zusätzlichen Zölle im Juli eingeführt. Trump bezeichnete das Vorgehen gegen Ex-Präsident Bolsonaro (2019-2022) als politisch motiviert. Bolsonaro, der als enger Verbündeter des US-Präsidenten gilt, war im September wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden. Die Entscheidung hatte die Beziehungen beider Länder stark belastet. Nach Angaben des Weissen Hauses folgt die Aufhebung der Zölle auf Gespräche zwischen Trump und Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula begrüsste die Entscheidung und sagte, er sei «glücklich». «Diese Dinge werden geschehen, wenn wir es schaffen, den Respekt der Menschen zu gewinnen», sagte er.