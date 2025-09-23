The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Fallkosten der Zürcher Spitäler sinken leicht

Keystone-SDA

Die durchschnittlichen Fallkosten der Zürcher Spitäler sind 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 10'941 Franken gesunken. Einer der Gründe für diese Entwicklung sind höhere Fallzahlen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Fallzahlen 2024 zeigt sich ein deutliches Wachstum der Anzahl der behandelten Fälle gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte.

Diese höheren Fallzahlen wirken sich auf die Fallkosten aus, weil die Fixkosten auf mehr Fälle verteilt werden, was zu einer Kostenreduktion führt. Zudem konnten laut den Spitälern offene Stellen besetzt und dadurch Patientinnen und Patienten rascher behandelt werden. Dies führte zu einer besseren Auslastung der Infrastruktur und somit ebenfalls zu einem Rückgang der Kosten pro Fall.

Die Fallkosten sind jedoch nicht in allen Akutspitälern im Kanton Zürich gesunken. In 6 von 21 sind sie gestiegen. Die betroffenen Spitäler begründen dies mit gestiegenen Personalkosten aufgrund von Lohnerhöhungen, Teuerungszuschlägen und vergleichsweise hohen Kosten für Temporärangestellte. Besonders deutlich ausgefallen ist der Anstieg beim Kinderspital Zürich. Ein grosser Teil des Anstiegs ist auf die mit der Inbetriebnahme des Neubaus entstandenen Zusatzkosten zurückzuführen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft