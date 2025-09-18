Falsche Polizisten ergaunern in der Region Murten Tausende Franken

Keystone-SDA

Mehrere Personen sind Anfang Monat in der Region Murten Opfer von falschen Polizisten geworden. Die Betrüger ergaunerten insgesamt 41'000 Franken. Sie stehen im Verdacht an weiteren Fällen von Telefonbetrug beteiligt und für ein kriminelles Netzwerk tätig zu sein.

(Keystone-SDA) Die beiden Angeschuldigten sind 19-jährig und stammen aus Afghanistan und der Türkei, wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden wurden im Kanton Aargau festgenommen.

Verschiedene Personen hatten in der Region Murten ältere Menschen kontaktiert und sich als Polizisten ausgegeben. Unter dem Vorwand einer Unregelmässigkeit bei der Bank überredeten sie eine 72-jährige Frau, selbst Geld von der Bank zu holen und an einem Ort zu hinterlegen, wo die Betrüger das Geld dann abholten.

Am selben Tag wurde auch ein Ehepaar in den Siebzigern Opfer eines ähnlichen Betrugs. Es hob eine Geldsumme ab und deponierte diese an einem von den falschen Polizisten angegebenen Ort.

Mutmassliche Täter in Haft

Dank Hinweisen der Opfer konnten die mutmasslichen Betrüger noch am gleichen Tag angehalten werden. In Befragungen gaben sie zu, das Geld abgeholt zu haben. Den Betrag von rund 36’500 Franken hätten sie einem 39-jährigen Komplizen übergeben. Der restliche Betrag fand sich im Fahrzeug der beiden jungen Männer.

Der 39-jährige Komplize wurde ebenfalls festgenommen. Auch er gab zu, das Geld erhalten zu haben, um es an eine weitere Drittperson zu überweisen.

Alle drei Männer werden verdächtigt, als Mittelsmänner und Geldkuriere für vermutlich im Ausland wohnhafte Auftraggebende tätig gewesen zu sein. Einer der Beschuldigten gestand, mehrere Briefumschläge im Gesamtwert von rund 150’000 Franken an diversen Orten in der Schweiz abgeholt zu haben. Die drei mutmasslichen Betrüger befinden sich in Untersuchungshaft.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Freiburger Kantonspolizei weist in ihrer Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass sie nie von Privatpersonen Bankkarten, Bargeld oder Wertgegenstände beschlagnahmt, um diese in Sicherheit zu bringen. Sie rät, sich durch solche Anrufe oder Besuche nicht verunsichern zu lassen und den Kontakt so rasch wie möglich abzubrechen.