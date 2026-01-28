Falsche Polizisten nach Diebstählen auf Zürcher Raststätten gefasst

Keystone-SDA

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei im Kanton Freiburg zwei Männer verhaftet, die sich auf Zürcher Raststätten als Polizisten ausgaben und dabei Geld erbeuteten. Die beiden mutmasslichen Täter sitzen in Untersuchungshaft.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Vorfälle ereigneten sich im vergangenen Frühling auf der Autobahnraststätte Forrenberg Nord in Seuzach ZH sowie auf der Raststätte in Affoltern am Albis ZH, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Mehrere unbekannte Männer gaben sich Mitten in der Nacht jeweils gegenüber einem bulgarischen Autohändler und ukrainischen Autohändlern als Polizisten aus. Während der vorgetäuschten Polizeikontrolle liessen sich die Täter das mitgeführte Bargeld zeigen und flüchteten anschliessend mit dem Geld.

Beim Überfall auf der Raststätte in Affoltern am Albis versuchte ein Opfer das Fluchtfahrzeug aufzuhalten, wie die Polizei weiter schrieb. Dabei schlugen die Täter das Opfer und zogen es über mehrere Meter mit, wodurch es verletzt wurde.

Festnahme im Kanton Freiburg

Die Ermittlungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft führten dazu, dass von den unbekannten Tätern im Kanton Freiburg zwei tatverdächtige Männer identifiziert werden konnten. Ende 2025 verhaftete dann die Kantonspolizei Freiburg in Zusammenarbeit mit den Zürcher Strafverfolgungsbehörden den 35-jährigen rumänischen Staatsangehörigen sowie den 42-jährigen Schweizer.

Die beiden Männer stehen unter Verdacht, in unterschiedlicher Zusammensetzung an den beiden Überfällen im Frühling 2025 beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Beschuldigten sind in Untersuchungshaft.