Falscher Polizist bringt Frau in Flims GR um ein Vermögen

Keystone-SDA

Ein falscher Polizist hat in Flims GR eine Frau um mehrere hunderttausend Franken betrogen. Er konnte die Seniorin unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Übergabe von Geld und Gold bewegen.

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(Keystone-SDA) Der Täter habe das Vertrauen der Frau gewinnen können, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung. Erstmals sei sie im Oktober 2025 vom falschen Polizisten kontaktiert worden.

Insgesamt sei es zu vier Übergaben gekommen. So habe die Frau auch am vergangenen Donnerstag auf einem Spielplatz in Flims und am Tag darauf auf einem Friedhof in Chur die Wertsachen deponiert, ohne eine Person angetroffen zu haben. Im Anschluss daran meldete sich die Frau bei der Kantonspolizei Graubünden.