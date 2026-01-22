The Swiss voice in the world since 1935
Falscher Spitex-Mitarbeiter will in Winterthur Seniorin bestehlen

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat sich in Winterthur bei einer 91-jährigen Frau als Spitex-Mitarbeiter ausgegeben. Er wollte Schmuck klauen. Als die Frau ihm auf die Schliche kam, gab er den Schmuck zurück und verliess die Wohnung.

(Keystone-SDA) Die Frau meldete dies der Stadtpolizei am Mittwochnachmittag kurz vor 15.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gehöre der Mann nicht zur Spitex-Organisation, bei der die 91-Jährige Kundin ist, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mit. Sie nahm die Ermittlungen auf.

