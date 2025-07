Fanzonen in Basel zur Women’s Euro 2025 sind eröffnet

Keystone-SDA

Die Fanzonen zur Women's Euro 2025 auf dem Basler Barfüsser- und Messeplatz mit den Public Viewings sind seit Dienstagnachmittag in Betrieb. Während es auf der Bühne am "Barfi" die ersten Soundchecks für die Konzerte am Abend gab, steht der Messeplatz im Zeichen von Spielangeboten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Angesichts der Hitze war der Barfüsserplatz am Nachmittag trotz Sonnenschirmen und Verpflegungsständen nach der Eröffnung um 15.00 Uhr noch spärlich besucht, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Das wird sich voraussichtlich mit der Übertragung der ersten Spiele am Mittwoch und auch schon heute Dienstag zu späterer Stunde voraussichtlich ändern.

Abends stehen nämlich Konzerte der Band Moonpools und Anna Rossinelli zusammen mit den Gastmusikerinnen Nicole Bernegger, Amoa Emilia Anastazja und Julia auf dem Programm. Zuvor gibt es noch Ansprachen der Regierungsratsmitgliedern Mustafa Atici (SP) und Esther Keller (GLP) sowie der Turnierdirektorin Doris Keller und Nadine Kesser, Direktorin Frauenfussball der Uefa.

Auf dem Messeplatz stand vor gut zwei Wochen während der Art Basel noch ein riesiges Graffiti-Kunstwerk von Katharina Grosse. Davon ist nichts mehr zu sehen. Längst hat es einem mobilen Fussballfeld Platz gemacht. Auch eine Riesenrutsche, ein Ball-Parcours und begehbare Wasserlaufbälle stehen für Familien bereit. Da es dort schattiger ist als am Barfüsserplatz, waren dort am Nachmittag Gäste anzutreffen. So testeten Kinder die neuen Spielgeräte.