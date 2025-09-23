The Swiss voice in the world since 1935
Fast 2,4 Millionen Eintritte in den Stadtzürcher Sommerbädern

Keystone-SDA

Trotz des teilweise schlechten Wetters waren die Stadtzürcher Sommerbäder auch dieses Jahr gut besucht. Die Stadt zählte fast 2,4 Millionen Eintritte. Damit wurde zum fünften Mal die 2-Millionen-Marke überschritten, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Wochenende mit den meisten Eintritten war jenes vom 21. und 22. Juni. Fast 140’000 Besucherinnen und Besucher suchten an diesen zwei Tagen Abkühlung. Der Tag mit den meisten Eintritten war der Sonntag, 29. Juni. An diesem Tag gingen über 80’000 Personen baden.

Neun der 15 Badeanlagen beendeten die Saison am vergangenen Sonntag. Fünf Bäder stehen nun im Winter als Parkanlage zur Verfügung.

