FDP-Kandidat liegt bei Baselbieter Regierungsersatzwahl knapp vorne

Keystone-SDA

Der FDP-Kandidat Markus Eigenmann liegt nach der Auszählung von 55 von 86 Gemeinden beim zweiten Wahlgang der Regierungsratsersatzwahl im Kanton Basel-Landschaft knapp auf dem ersten Platz. Er holte bisher 9982 Stimmen, wie die Landeskanzlei am Sonntag bekanntgab.

(Keystone-SDA) Auf Platz zwei liegt knapp die GLP-Kandidatin Sabine Bucher mit 9355 Stimmen. Beim ersten Wahlgang vom 26. Oktober hatte Bucher das beste Resultat gemacht.

Bei dieser Ersatzwahl wird bekannt, wer die Nachfolge von Monica Gschwind (FDP) antritt. Die Bildungsdirektorin wird per Ende Jahr zurücktreten.

Eigenmann gilt für den zweiten Wahlgang als Favorit, da die SVP nach dem ersten Wahlgang ihre Kandidatin Caroline Mall zurückgezogen hatte und nun den FDP-Kandidaten unterstützt.

Gewinnt Eigenmann die Ersatzwahl, würde der fünfköpfige Baselbieter Regierungsrat dann im gleichen Parteienverhältnis verbleiben – mit je einem Sitz für die FDP, SP, Mitte, Grüne und EVP.

Gewinnt hingegen Bucher, würde erstmals eine GLP-Politikerin in die Baselbieter Exekutive einziehen und die Mehrheit würde sich nach Mitte-Links verschieben – die FDP wäre nicht mehr in der Regierung vertreten.