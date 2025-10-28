The Swiss voice in the world since 1935
FDP lehnt Budget der Stadt Bern ab

Keystone-SDA

Die Stadtberner FDP lehnt das Budget 2026 der Stadt ab. Der minimale Überschuss sei nur auf den ersten Blick positiv, hat die Partei am Montagabend nach ihrer Mitgliederversammlung mitgeteilt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Budget entspreche nicht einer nachhaltige Finanzpolitik, sondern sei «Schönfärberei auf Kosten künftiger Generationen», schrieb die FDP in einer Mitteilung. Die Berechnungen des Budgets basierten auf optimistischen Steuereinnahmen, dazu plane die Stadt neue Schulden von fast 90 Millionen Franken.

Sie anerkenne jedoch, dass zumindest der Gemeinderat seit Legislaturbeginn einen gewissen Sparwillen zeige. Der rotgrünen Mehrheit im Stadtrat warf sie in ihrer Mitteilung hingegen «finanzpolitischen Schlendrian vor». Sie lehne dieses «Schulden-Budget» deshalb klar ab.

Die Stadtberner Stimmbevölkerung kann am 30. November über das Budget abstimmen. Es ist das erste Mal seit 2019, dass sie über ein Budget mit einem Überschuss befinden wird.

Der Gemeinderat hatte in seinem Voranschlag einen Gewinn von 2,6 Millionen budgetiert. Nach langen Verhandlungen im Stadtrat im September beläuft sich der Überschuss, der nun dem Stimmvolk vorliegt, noch auf 66’382 Franken.

