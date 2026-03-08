FDP liegt in Obwaldner Regierungsratswahlen vorne

Keystone-SDA

Bei der Besetzung des freien Regierungssitzes in Obwalden liegt die FDP in Führung. Der Freisinnige Marius Küchler liegt demnach 121 Stimmen vor Franziska Kathriner.

(Keystone-SDA) In Führung liegen die vier Bisherigen. Am meisten Stimmen hat demnach Christoph Amstad (Mitte) mit 6225 Stimmen. Es folgen Christian Schäli (CSP/6184 Stimmen), Cornelia Kaufmann (Mitte/6066 Stimmen) und Josef Hess (parteilos/6049 Stimmen).

Nicht mehr angetreten ist Regierungsrat Daniel Wyler von der SVP. Um diesen Sitz kämpfen Marius Küchler (FDP) und Franziska Kathriner (SVP). Kühler vereinigt bislang 4856 Stimmen, Kathriner 4735 Stimmen.