FDP nominiert Christoph Zimmerli für das Grossrats-Vizepräsidium

Keystone-SDA

Die FDP-Fraktion des bernischen Grossen Rats hat Christoph Zimmerli für das zweite Vizepräsidium des Berner Kantonsparlaments nominiert. Somit winkt Zimmerli im Jahr 2028 die Wahl zum Grossratspräsidenten.

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(Keystone-SDA) Vorerst muss Zimmerli aber noch zwei Lehrjahre als zweiter und erster Vizepräsident absolvieren. Die Wahl der Präsidien des Grossen Rates und des Regierungsrates finden traditionell am ersten Tag der Sommersession statt. Diese beginnt am 1. Juni.

Zimmerli vereint «politische Erfahrung, unternehmerisches Denken und hohe fachliche Kompetenz in idealer Weise», schrieb seine Fraktion am Montag in einer Mitteilung.

Der vierfache Vater Zimmerli hat Jahrgang 1970 und wohnt in Bern. Er ist Partner und Mitglied der Geschäftsleitung einer grossen Anwaltskanzlei und Offizier. Im Grossen Rat sitzt er seit 2018. Dort ist er Präsident der Gesundheits- und Sozialkommission.

Zuvor war Zimmerli während zwölf Jahren im Berner Stadtrat, den er 2017 präsidierte.

Ämter werden im Turnus vergeben

Die Wahl zum Grossratspräsidenten oder zur Grossratspräsidentin ist meistens reine Formsache. Die Weichen werden zwei Jahre zuvor gestellt, bei der Wahl des zweiten Vizepräsidenten oder der zweiten Vizepräsidentin. Die Präsidien werden turnusgemäss unter den Parteien vergeben.

Der Grossratspräsident oder die Grossratspräsidentin leitet das Berner Kantonsparlament, die Legislative. Das politische Amt gilt als das höchste im Kanton. Umgangssprachlich werden die Amtsinhaber als «höchster Berner» oder «höchste Bernerin» bezeichnet.