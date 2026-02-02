FDP sammelt über 8500 Unterschriften für «Personalbremse»

Die Zürcher FDP hat über 8500 Unterschriften für ihre "Personalbremse"-Initiative gesammelt. Diese fordert, dass die kantonale Verwaltung nicht stärker wächst als die Bevölkerung. Für das Zustandekommen der Initiative müssen 6000 der 8500 Unterschriften gültig sein, was wohl problemlos erreicht wird.

(Keystone-SDA) Die FDP wird die Unterschriften diese Woche zur Beglaubigung einreichen, wie sie am Montag mitteilte. Mit einer «Personalbremse» hätten in den vergangenen Jahren rund 2300 Stellen oder 24 Millionen Franken eingespart werden können, rechnet die FDP vor.