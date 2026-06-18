FDP Solothurn nimmt neuen Anlauf für einen Ständeratssitz

Keystone-SDA

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Die FDP des Kantons Solothurn will bei den nationalen Wahlen im Herbst 2027 ihren im Jahr 2011 verlorenen Ständeratssitz zurückerobern. Die Partei schickt Parteipräsidentin und Kantonsrätin Sabrina Weisskopf ins Rennen.

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(Keystone-SDA) Die FDP nominierte Weisskopf am Mittwochabend in Oensingen, wie die Kantonalpartei mitteilte. Die 36-Jährige ist Rechtsanwältin. Sie setzte sich intern gegen den 49-jährigen Kantonsrat Martin Rufer, Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes, durch.

Mit Weisskopf nimmt die FDP einen weiteren Anlauf, um den im Jahr 2011 verlorenen Sitz im Ständerat zurückzuholen. Die FDP hatte den Sitz an die damalige CVP (heute Mitte-Partei) abtreten müssen.

In der Stichwahl setzte sich Pirmin Bischof damals klar gegen den FDP-Kandidaten, Nationalrat und Solothurner Stadtpräsidenten Kurt Fluri, durch. Letzter FDP-Ständerat war Rolf Büttiker gewesen. Er verteidigte den Sitz 20 Jahre lang.

Letzte FDP-Niederlage bei Wahl 2023

Auch bei der Ständeratswahl 2023 scheiterte die FDP. Sie zog ihren Kandidaten, Regierungsrat Remo Ankli, zurück. Er hatte im ersten Wahlgang ein schlechtes Stimmenresultat eingefahren. Der damalige Bildungsdirektor landete mit deutlichem Abstand auf dem vierten Platz – hinter SP-Kandidatin Franziska Roth und SVP-Kandidat Christian Imark.

In der Stichwahl setzte sich Roth durch – und die Partei verteidigte den freigewordenen Sitz von Roberto Zanetti. Damit sind die beiden Solothurner Ständeratssitze wie seit 2011 in den Händen von SP und Mitte.

Ständerat Pirmin Bischof war 2023 bereits im ersten Wahlgang bestätigt worden. Ob sich Roth und Bischof im Herbst 2027 der Wiederwahlen stellen, ist offen. Bischof ist 67 Jahre alt; Roth ist 60 Jahre alt.