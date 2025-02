FDP verteidigt Sitz in Glarner Regierung problemlos

Keystone-SDA

Die Glarner Stimmberechtigten haben mit 4758 Stimmen den FDP-Politiker Christian Marti in die Regierung gewählt. Er folgt ab Mai auf den abtretenden Regierungsrat Andrea Bettiga. 1493 Stimmen erhielt der parteilose Herausforderer Marcel Lötscher.

(Keystone-SDA) 773 Stimmen gingen an übrige Personen, die gar nicht offiziell zur Wahl standen. Überraschend ist das Ergebnis wenig, so fand um den freiwerdenden Sitz kaum ein Kräftemessen statt. Die Stimmbeteiligung lag bei 29,7 Prozent.

Die Amtsübergabe erfolgt auf die Landsgemeinde, die traditionsgemäss immer am ersten Sonntag im Mai in Glarus abgehalten wird. Bettiga, der bereits seit 17 Jahren für die Freisinnigen in der Exekutive sitzt, muss sein Amt wegen der im Kanton geltenden Altersgrenze abgeben. Er feiert am 19. März den 65. Geburtstag.