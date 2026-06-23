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FDP will zweiten Sitz im Zürcher Regierungsrat holen

Keystone-SDA

Die kantonale FDP hat sich für eine Zweierkandidatur für den Zürcher Regierungsrat ausgesprochen. Die Delegierten forderten am Dienstagabend in Zürich klar, dass die Partei versucht, zwei Sitze zu holen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wer für die FDP zu den Wahlen 2027 antritt, bestimmen die Delegierten im Anschluss. Vier Personen kandidieren. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Die Einerkandidatur hätte dem Vorschlag des Vorstands entsprochen. Vor der Delegiertenversammlung (DV) meldeten sich aber neben Silberschmidt mit Kantonsrätin Monika Keller, Kantonsrat Martin Huber und dem ehemaligen Zürcher Gemeinderat Frank Rühli drei weitere Interessierte. Die DV musste darum zuerst entscheiden, ob sie eine oder zwei Personen aufstellen will. Eine Einerkanidatur gab es bei der FDP bisher noch nie.

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