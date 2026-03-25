Fehlende Wohnung zwingt Zürcher FDP-Gemeinderätin zum Rücktritt

Keystone-SDA

Trotz Bestresultat bei der Wiederwahl muss FDP-Gemeinderätin Yasmine Bourgeois ihr Mandat wegen eines Wohnsitzwechsels aufgeben. Nach zwei Legislaturen verlässt sie den Gemeinderat und die Stadtpolitik, wie die FDP der Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Grund des Rücktritts ist ein Wohnungswechsel nach Ebmatingen (Gemeinde Maur), da sie trotz «intensiver Suche» keine geeignete Wohnung in Zürich für sich und ihre Familie fand, wie es in der Mitteilung hiess. Dadurch könne sie ihr Mandat nicht weiterführen.

Ihre letzte Gemeinderatssitzung absolviert Bourgeois am 15. April. Ihre Nachfolge tritt laut Mitteilung Brenda Mäder an, die für die FDP im Kreis 7 und 8 nachrückt. Sie war von 2009 bis 2012 Präsidentin der Jungfreisinnigen Schweiz.