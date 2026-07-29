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Feldbrand springt in Bernex GE auf Wald über

Keystone-SDA

Ein Feldbrand am Waldrand in Bernex GE hat am Mittwoch auf ein Waldstück übergegriffen. Zwei Wohnwagen wurden zerstört. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand brach am Nachmittag nahe der Grenze zu Frankreich aus, wie der Genfer Feuerwehrdienst SIS mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren Feuerwehrleute aus dem französischen Saint-Julien-en-Genevois bereits vor Ort. Wegen des Windes sprang das Feuer mehr als 300 Meter weit auf den Wald über.

Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit drei Löschleitungen. Alle Brandherde hätten am am späteren Nachmittag gelöscht werden können, hiess es weiter.

Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde das Gelände weiterhin überwacht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Im Kanton Genf herrscht derzeit sehr grosse Waldbrandgefahr – die höchste von fünf Stufen in der Gefahrenkarte des Bundes.

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