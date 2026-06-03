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Felsblöcke im Sicherheitsnetz lösten Alarm an der Axenstrasse aus

Keystone-SDA

Felsblöcke fielen am frühen Mittwochmorgen in das Steinschlagschutznetz über der Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon UR. Die Überwachungsinstrumente registrierten die Bewegungen, weshalb es zu einer mehrstündigen Sperrung kam.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie Kontrollen zeigten, wurden das Schutznetz und die Stützen nicht beschädigt, teilte das Bundesamt für Strassen mit. Um 8 Uhr wurde die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Abschnitt der A4 war am Mittwoch kurz vor 3 Uhr gesperrt worden, wie bereits der Kanton Uri mitgeteilt hatte.

Während der Sperrung waren Sisikon UR und Riemenstalden SZ nur noch von Brunnen SZ her erreichbar. Der Durchgangsverkehr wurde via Luzern und den Seelisbergtunnel umgeleitet.

Die Zufahrtsstrecke zur Gotthardautobahn war bereits am Sonntagabend nach einem Steinschlagalarm vorübergehend gesperrt worden. Das Gebiet Gumpisch ist als Steinschlaggebiet bekannt und wird deswegen überwacht.

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